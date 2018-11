Actiegroep Kick Out Zwarte Piet: ,,Gemeenten hebben gefaald”

Afriyie behoorde zelf tot enkele demonstranten die in in Eindhoven werden belaagd door PSV-hooligans. De supporters omsingelden het vak, gooiden eieren, pepernoten en bierblikjes en scandeerden racistische en seksistische leuzen. De politie stond aanvankelijk toe dat ze tot op een meter van de demonstranten konden gaan staan.

Middelvinger

,,We werden vernederd, uitgescholden en bedreigd. Kinderen stonden met opgestoken middelvingers en lieten zich racistisch uit. De mensen eromheen klapten daarvoor. Bizar. Er werd niet ingegrepen. De politie gaf hen in het begin teveel ruimte. Pas daarna werden ze op afstand gezet. Vanaf dat moment trad de politie adequaat op.’’

Ook de aankondiging van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma dat een strafrechtelijk onderzoek komt naar de raddraaiers , stemt Afriyie tevreden. ,,Ik hoop dat zij hun straf krijgen, want had ook verkeerd kunnen aflopen. Dit zijn gewoon knokploegen van pro-Pieten. Burgemeesters moeten het beestje bij de naam noemen en zeggen wie de boel verstiert.’’

KOZP vindt dat de voetbalclubs supporters op hun gedrag moeten aanspreken. Supporters van Cambuur Leeuwarden en FC Groningen zochten in hun stad ook de confrontatie met de demonstranten. Eerder zorgden bedreigingen van NEC-supporters ervoor dat de demonstratie in Nijmegen op voorhand werd afgeblazen.

Dat KOZP uiteindelijk in veel minder gemeenten demonstreerde dan vooraf was aangekondigd, is volgens Afriyie logisch. Op enkele plekken was het demonstratievak uit het zicht van alle festiviteiten en publiek. Daarom verlieten de demonstranten in Rotterdam hun vak om over de Erasmusbrug te lopen, waar ze vervolgens belaagd werden.