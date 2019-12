Actievoerders Greenpeace weer vrij, vandaag nieuwe actie buiten Schiphol Plaza

Ernstig ongeluk in Apeldoorn: slachtof­fer door brandweer uit auto gehaald

7:36 Aan de Gildenlaan in Apeldoorn is zaterdagavond een ernstig ongeluk gebeurd. Een bestuurder knalde tegen een boom en moest door de hulpdiensten uit zijn benarde situatie worden bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.