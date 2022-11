Activisten die Meisje met parel besmeurden krijgen celstraf en moeten die meteen uitzitten

rechtszaak / updateTwee van de drie Belgische klimaatactivisten die vorige week donderdag in het Haagse Mauritshuis het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel probeerden te besmeuren, moeten meteen de cel in. De politierechter in Den Haag gaf ze vandaag twee maanden cel waarvan één voorwaardelijk.

Wouter Mouton (45) en Pieter G. (42) moeten de straf meteen uitzitten. De rechter vreest dat beide mannen het weer zullen doen vanwege het activistische doel van hun actie.

De rechter vond vernieling en openlijk geweld bewezen, óók voor Pieter G., de man die ‘de actie alleen maar filmde'. ,,Dat u niet wist wat er ging gebeuren gaat er bij mij niet in,” zei ze tegen G., die de actie van zijn kompanen Wouter Mouton en David S. dus op film vastlegde. G. beweert dat hij niet wist wat er ging gebeuren en dat hij er alleen maar was als 'journalist'.

De rechter oordeelde ook over het recht op demonsteren, op vrijheid van meningsuiting. Dat geldt volgens de politierechter als meteen duidelijk is wáár de activisten aandacht voor vragen. ,,En dat kan ik niet rijmen met het vastplakken van een hoofd aan een schilderij.”

Het Openbaar Ministerie had eerder vandaag vier maanden cel waarvan twee voorwaardelijk geëist. Met onmiddellijke gevangenneming. ,,Ze hebben grote risico's genomen.”

Meisje van onschatbare waarde

De officier van justitie noemde Het meisje met de parel een werk van onschatbare waarde. ,,Ze is meer dan 3,5 eeuw oud.” Een werk waar je als bezoeker met je neus bovenop staat. Maar door dit soort acties komt dat in het gedrang. ,,Het had ontzettend mis kunnen gaan. Het glas had kunnen breken, je weet niet hoe bezoekers kunnen reageren.”

Het draaide vandaag in de rechtbank in Den Haag om de ervaren activist Wouter Mouton (45) en de filmende man Pieter G. (42). G. wilde niet in beeld komen en zijn stem mocht niet worden opgenomen. De bekendere Mouton vond dat allemaal geen probleem, vandaar dat zijn naam volledig is geschreven. Mouton voerde al vaak acties uit, maar had nog geen strafblad. ,,Ik beken volledig,” zei hij vandaag al snel.

Volledig scherm Rechtbanktekening van de verdachten Wouter Mouton en Pieter G. © ANP

‘Ik heb shirt nog aan, wilt u het zien?’

Mouton droeg tijdens de actie een shirt van actiegroep Just stop oil. ,,Ik heb het nog steeds aan,” zei hij tegen de rechter, na een week voorlopige hechtenis. ,,Wilt u het zien?” Hij zei dat hij wist dat er glas voor het schilderij zat. ,,Dus was het risico aanvaardbaar.”

Mouton probeerde uit te leggen dat het niet de bedoeling was het schilderij te beschadigen, dat ze zo weinig mogelijk risico namen. Hij pakte ook af en toe zijn moment om de ‘door pers en politiek genegeerde’ klimaatcrisis onder de aandacht te brengen, onder applaus van de publieke tribune waar veel supporters van Mouton zaten. ,,Over vijf jaar zal niemand meer over corona of de Oekraïne-oorlog babbelen, maar zal het klimaat nóg urgenter zijn.”

De schade die werd aangericht is 2000 euro. Het schilderij raakte niet beschadigd. Een achterpaneel, het glas en een stukje van de lijst raakten wel licht beschadigd. Ook kon het werk enige tijd niet meer bezichtigd worden.

Derde verdachte wil niet

De voorlopige hechtenis van de derde verdachte, de 45-jarige David S. uit Dendermonde, werd gisteren verlengd. Hij weigert voor de snelrechter te verschijnen, maar staat nu vrijdag voor de politierechter. De hoop bij David S. was dat hij pas in een later stadium voor een meervoudige kamer (met drie rechters) zou komen te staan, omdat hij vindt dat zijn zaak ‘complex’ is. Zijn mening is namelijk dat hier geen sprake was van vernieling, maar van een demonstratie.

Volledig scherm Klimaatactivisten bij het Meisje met de parel van Johannes Vermeer. Links David S., rechts Wouter Mouton. © -

Vastlijmen aan Meisje met de parel

Twee van de drie klimaatactivisten (Wouter Mouton en David S.) lijmden zich vorige week donderdag vast aan het glas dat voor het schilderij hangt en aan de muur naast het doek. De derde (Pieter G.) filmde het tafereel. Ook werd er een ‘soepachtige’ substantie gegoten over de demonstrant die zichzelf aan het glas plakte, Wouter Mouton. David S. lijmde zijn hand aan het paneel naast het schilderij. Daarmee probeerden de mannen aandacht te vragen voor het klimaat met de slogan: ‘Hoe voelt het als iets moois voor je ogen wordt vernield?’ Tijdens het besmeuren droegen de activisten T-shirts van de Britse actiegroep Just stop oil.