Ad (69) zou kunstenaars ‘voor 350.000 euro hebben belazerd’, maar legt nu beslag op hún huizen

De ‘woningoverval’ vond plaats op Bevrijdingsdag vorig jaar, maar blijkt ruim een jaar na dato bij alle betrokkenen diepe emotionele sporen te hebben nagelaten. Dat werd woensdag pijnlijk duidelijk in de rechtbank in Arnhem, waar de drie kunstenaars en twee vermeende handlangers bij de rechter het beslag op hun bezittingen probeerden op te heffen.

Voordat de zitting begon, was de toon al gezet. Meerdere mensen die zeggen te zijn gedupeerd door bewoner Ad, waren naar de rechtbank gekomen, om de vijf eisers - onder wie een ex van de Woerdenaar - te steunen. Een van hen zou de Woerdenaar zelfs in de hal van de rechtbank bedreigd hebben. Daarom stond de parketpolitie paraat.

Kordaat ingrijpen

Toen de zitting eindelijk begon, riep de rechter alle aanwezigen op zich kalm te houden. Dat lukte grotendeels, mede dankzij kordaat ingrijpen van de rechtbank.

Het geschil draait om de vraag of de kunstenaars op 5 mei vorig jaar in Woerden hun werken wel of niet rechtmatig hebben teruggehaald. De kunstenaars menen van wel. In hun ogen zijn niet zij, maar is de bewoner van de vrijstaande villa aan de Leidsestraatweg de kwade genius. De 69-jarige Ad zou volgens hen een grote oplichter zijn en meerdere personen voor miljoenen hebben belazerd.

De heren zijn bij haar thuis uitgeno­digd om de overal voor te bereiden Advocaat van Ad

De Woerdenaar bestrijdt dit. In zijn eigen ogen heeft hij het altijd goed voor (gehad) met iedereen. ,,Ik ben er niet op uit om mensen pijn te doen,” verklaarde hij. Deze opmerking kwam hem op hoongelach van de aanwezigen in de rechtszaal te staan.

Daarnaast beschuldigt een van de kunstenaars Ad van valsheid in geschrifte. De Woerdenaar zou facturen hebben opgesteld die niet kloppen. Ook zou hij een verklaring hebben vervalst, waarin de kunstenaar afstand zou hebben gedaan van zijn werken in de kunstgalerie, gevestigd in de villa aan de Leidsestraatweg. Op zowel de facturen als de verklaring zou Ad de handtekening van de betreffende kunstenaar hebben nagemaakt.

Waarschuwen

De drie kunstenaars en een andere gedupeerde van Ad namen op Bevrijdingsdag 2022 het recht in eigen hand en haalden kunstwerken terug. Ze waren bang dat ze hun eigendommen kwijt zouden raken. Voordat ze tot actie overgingen, hadden ze de politie ingelicht, zo stellen ze.

Ze waren gewaarschuwd door de ex van Ad. Na een relatie van 18 jaar was zij van de ene op de andere dag door hem in Woerden op straat gezet. Sindsdien is ze aan het knokken om haar eigen spullen terug te krijgen, snikte ze aan het einde van zitting. ,,Ik wilde de jongens alleen maar waarschuwen.”

Het AD deed vorig jaar uitgebreid onderzoek naar zakenman Ad. Hij blijkt heel wat vijanden te hebben. Bekijk hieronder de video waarin verslaggevers Femke Rodenburg en René Cazander uitleggen hoe ze te werk zijn gegaan. De tekst gaat daarna verder.

De advocaat van Ad ziet de ex-geliefde van zijn cliënt als het brein achter de overval. ,,De heren zijn bij haar thuis uitgenodigd om de overval voor te bereiden.” De ex ontkent dit in alle toonaarden en verklaart dat ze niet bij de overval aanwezig is geweest.

Handschrift

De rechtbank doet eind juni uitspraak. Dan is wellicht duidelijk of het beslag dat Ad heeft laten leggen op rekeningen en bezittingen van de ‘overvallers’ en hun ‘handlangers’ terecht is. De rechter liet al doorschemeren dan waarschijnlijk nog geen definitief oordeel te vellen. Ze sloot woensdag niet uit nog een handschriftdeskundige in te schakelen om te onderzoeken of Ad zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan het vervalsen van handtekeningen.

Voor de vijf ‘overvallers’ is na een vonnis van de rechter in deze civiele zaak de kous nog niet af. Het Openbaar Ministerie vervolgt hen samen met vier anderen ook voor woningoverval. Ad heeft aangifte gedaan van de inbraak. Wanneer deze rechtszaak dient, is nog niet bekend.

Of Ad voor zijn vermeende oplichting wordt vervolgd is evenmin bekend. Het Openbaar Ministerie verstrekt hier geen informatie over. Tegen de 69-jarige Woerdenaar zijn door meerdere gedupeerden aangifte en meldingen van oplichting en fraude gedaan.

