Adoptieouders starten petitie tegen volledige adoptiestop

Een van de initiatiefnemers is Karen Gregory, zelf adoptiemoeder van twee kinderen uit de Verenigde Staten. ,,Je kunt niet alle landen over één kam scheren, veel adopties lopen wel goed en volgens de regels’’, zegt zij in Trouw. ,,Een kleine groep geadopteerden heeft een enorm trauma opgelopen - dat betwistel ik niet - maar dat hoeven ze niet op alle adopties te projecteren”, aldus Gregory tegen de krant.

Volledige adoptiestop

Het besluit is gebaseerd op een rapport van de commissie-Joustra, die “structureel ernstige misstanden” in het Nederlandse adoptiesysteem beschreef. De commissie onderzocht interlandelijke adopties uit Brazilië, Sri Lanka, Bangladesh, Colombia en Indonesië in de periode tussen 1967 en 1997. Maar ze keek ook naar adopties na 1998 en vanuit andere landen. ,,In de hele periode, dus ook na 1998, hebben zich structurele, ernstige misstanden voorgedaan’', aldus de commissie Joustra. ,,De Nederlandse overheid wist al eind jaren 60 van de misstanden, en in een aantal gevallen waren vertegenwoordigers van de overheid betrokken bij adoptiemisstanden.’'