Advies AIV aan kabinet: ‘Geef 1 miljard euro voor bestrijding coronavirus in arme landen’

Homostel Fabio en Daniel maand later wéér aangeval­len: ‘Dit is zo dramatisch, zo bizar’

10:00 Het homostel dat eerste paasdag werd belaagd in Amsterdam is gisteren opnieuw lastig gevallen en mishandeld door een groep in Amsterdam-Oost. Dat laat hun advocaat Sebás Diekstra weten. ,,Het is werkelijk niet te geloven dat Fabio en Daniel dit een maand later opnieuw moeten doormaken.”