Advies om sneeuw: ga niet de weg op als het niet nodig is

Het treinverkeer ondervindt ook gevolgen van het winterse weer. Op alle belangrijke trajecten in en rond de Randstad rijden zondag minder treinen, liet de NS weten. Het gure weer valt toevallig samen met de introductie van een nieuwe dienstregeling. Het spoorbedrijf adviseert reizigers daarom vooraf te kijken op de Reisplanner. In het amateurvoetbal zijn, vooral in het oosten van het land, al veel wedstrijden voor zondag afgelast.



Schiphol heeft een beperkte start- en landingsbaancapaciteit en houdt rekening met vertragingen en annuleringen. Reizigers moeten de informatie over hun vlucht goed in de gaten houden. Ook dienen passagiers rekening te houden met extra reistijd naar Schiphol.



Het KNMI waarschuwt dat wegen glad zijn door sneeuw of bevriezing. In de middag kunnen er zware windstoten zijn van 75 kilometer per uur in het midden van het land, tot 90 kilometer per uur aan de kust. In de nacht van zondag op maandag kan het in het noorden en oosten van het land glad zijn door bevriezing. Weerplaza voorziet ook voor maandag een grote kans op sneeuw.