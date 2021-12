Advies Ombudsman aan Amersfoort: ‘Ga met bevolking in gesprek over de regels op Rusthof’

De gemeente Amersfoort moet met de bevolking in gesprek over welke activiteiten passend zijn op begraafplaats Rusthof. Ze moet in de toekomst ook scherper zijn op het geven van toestemming voor afwijkende bezoeken. Dat schrijft de Nationale Ombudman in zijn rapport over de gedoogde grafseances op de Amersfoortse begraafplaats.

Volgens Ombudsman Reinier van Zutphen was er geen sprake van een persoonlijke band tussen de paranormale onderzoekers die op 11 september graven bezochten en de verantwoordelijken. De groep had geen relatie tot directeur Wilco Plaggenborg of diens echtgenote die een spirituele opleiding verzorgt en therapiën geeft, aldus de Nationale ombudsman. Ook burgemeester Lucas Bolsius kende de paragnosten niet vanuit zijn nevenfunctie als lid van aanbeveling bij een spiritueel cultureel centrum in Amersfoort.

Lees ook PREMIUM Hoe een verloren camera het uitvoeren van seances tussen kindergrafjes onthulde

Van Zutphen sprak met het zestal dat energiemetingen deed op het kerkhof. De onrust die ontstond na het uitlekken van het bezoek heeft ze volgens de ombudsman hard getroffen. Velen van ons zijn ook moeder en zullen nooit een kind misbruiken in welke vorm dan ook.‘ Het team wilde een ‘algemeen onderzoek’ doen naar ‘onverklaarbare gebeurtenissen op begraafplaatsen die paranormaal zouden zijn’. Ze wilden met behulp van oplichtende balletjes en apparatuur vaststellen of er een ‘energie of entiteit’ antwoord gaf op vragen.

Achtergelaten camera

Daarbij hield de zes zich volgens het rapport niet aan de afspraak dat ze op de paden zouden blijven en geen graven zouden filmen. Na het bekijken van drie filmpjes die werden aangetroffen op een achtergelaten camera constateert de ombudsman dat er graven op te zien zijn. Ook legden de deelnemers sensoren en andere apparatuur op en naast de graven, vermeldt het onderzoek. Volgens de Ombudsman is de bewuste avond ‘langere tijd stilgestaan bij een aantal graven en is meerdere keren geprobeerd contact te krijgen door het stellen van vragen'. De sensoren zouden ‘meerdere keren zijn opgelicht’.

Het opstellen van huisregels voor de openbare begraafplaats, zoals door het college van burgemeester en wethouders is aangekondigd, is een mooie eerste stap, stelt Van Zutphen in zijn rapport. Hij constateert dat de gemeente de beschikbare informatie over het paranormale onderzoek in eerste instantie volledig en duidelijk naar buiten heeft gebracht.

Rumoerige maand

Het college van burgemeester en wethouders gaf het onderzoek naar de gebeurtenissen op de openbare begraafplaats half november uit handen aan de Nationale ombudsman. De beslissing volgde op een rumoerige maand waarin de begraafplaatsdirecteur Plaggenborg en de burgemeester een storm van kritiek over zich heen kregen. Nabestaanden van overledenen die op Rusthof zijn begraven reageerden geschokt op de gedoogde seances. Ze vroegen vergeefs om het vertrek van Plaggenborg en om de gegevens van het paranormale gezelschap.

Tekst loopt door onder de foto...

Volledig scherm © ANP

De geheimzinnige bijeenkomst, waarbij zes personen met oplichtende lampjes halt hielden bij graven om geesten op te roepen, kwam aan het licht nadat de vader van een overleden kind een door de groep achtergelaten filmcamera vond. Op de beelden waren volwassenen te zien die bij een of meerdere kindergraven rituele handelingen uitoefenden. De man bracht het college en de fractievoorzitters in de gemeenteraad begin oktober via een mail op de hoogte van zijn opmerkelijke vondst en vroeg om maatregelen.

Internationale studie

De gemeente Amersfoort gaf ook na het ontvangen van de mail geen ruchtbaarheid aan het bezoek van de paragnosten. Ze kwam alsnog met een verklaring nadat het AD op 9 oktober publiceerde over de spirituele grafsessies na sluitingstijd. De zoektocht naar de ‘energieën van overledenen’ maakte volgens de burgemeester deel uit van een internationale studie en gebeurde met instemming van de begraafplaats. Het had achteraf bezien niet mogen gebeuren, zei Bolsius, die uitgebreid excuses maakte aan de nabestaanden.

De spijtbetuiging was voor enkele tientallen ouders van op Rusthof begraven kinderen niet genoeg. Na een vruchteloze, emotionele bijeenkomst met de burgemeester en Plaggenborg namen ze een advocaat in de arm. Die deed begin december namens 42 ouders aangifte van grafschennis tegen de paragnosten en de directeur van de begraafplaats. Of het Openbaar Ministerie tot vervolging over gaat, is nog niet bekend.

Overspannen

Los van de collectieve actie stapte eind november het echtpaar Drost uit Amersfoort naar de rechter om de gemeente op de knieën te dwingen. Omdat de vrouw als moeder van twee overleden kinderen op Rusthof sinds het nieuws over de seances geen gemoedsrust meer vindt en overspannen thuis zit, eiste het echtpaar de naam van de groep.

Een gesprek met een van de deelnemers zou volgens de psycholoog van de vrouw enorm helpen bij de verwerking. Meer dan twee geanonimiseerde mails van het gezelschap aan de begraafplaats leverde het kort geding niet op. Wel zette de gemeente Plaggenborg op non-actief in afwachting van de uitkomsten van het rapport van de ombudsman.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.