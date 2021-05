Advies SER: geef zorgmedewerkers meer vrijheid, kansen en geld

Opnieuw kat beschoten met luchtdruk­wa­pen, huisdier overleeft het niet: ‘Dit moet stoppen!’

10 mei Een kat is afgelopen vrijdagavond in Hardinxveld-Giessendam beschoten met een luchtdrukwapen. Het dier was er zo slecht aan toe dat de baasjes moesten besluiten om hun huisdier in te laten slapen. De politie is op zoek naar de daders: ,,Dit is de tweede kat die beschoten is. Dit moet stoppen!’’