Adviesnota: Ministers moeten in gesprek met 'gewone Nederlander'

VIDEO NL-Alert afgegeven voor zeer grote brand in Mercedes-museum

21:06 Bij Jonkers Autobedrijven in Valkenswaard is vanavond net na 18.00 uur een zeer grote brand uitgebroken. Een NL-Alert is verstuurd en in omliggende woningen gaan rookalarmen af. In het pand zit ook een Mercedes-museum met dure klassieke auto's.