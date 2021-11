Adviseur Hoge Raad: Filmpje met lookalike is portret van Max Verstappen

Max Verstappen vorderde een schadevergoeding nadat Picnic in 2016 een filmpje op Facebook had gepost van een Verstappen-lookalike in een wagentje van de bezorgdienst. Die bezorgt boodschappen thuis in een raceoutfit en met een pet die sterk lijken op wat de coureur draagt tijdens optredens in de media en op het circuit.

Volgens de Auteurswet hoeft iemand die is geportretteerd niet altijd toe te staan dat zijn portret openbaar wordt gemaakt. De rechtbank Amsterdam stelde Verstappen dan ook in het gelijk en veroordeelde Picnic tot het betalen van een schadevergoeding van 150.000 euro. Het gerechtshof oordeelde later anders. De hogere rechtbank vond dat het filmpje juist geen portret van Verstappen is. Het ging volgens het hof overduidelijk om een persiflage.

In cassatie

Tegen deze beslissing ging Verstappen in cassatie bij de Hoge Raad en de belangrijkste adviseur heeft nu een advies geschreven over de zaak. Die oordeelt dat het filmpje wél een portret is, ook als het publiek niet denkt dat de lookalike daadwerkelijk de geportretteerde is. Volgens de feiten kan Verstappen namelijk duidelijk in het filmpje worden herkend en was dat ook de bedoeling achter de reclamespot.

Daarom vindt de expert dat door een ander gerechtshof alsnog de vraag moet worden beantwoord of Picnic het filmpje volgens de Auteurswet openbaar mocht maken, waarvoor een nieuwe belangenafweging nodig is. De Hoge Raad volgt meestal het oordeel van de advocaat-generaal.

De hoogste rechtbank doet op 11 maart 2022 uitspraak in deze zaak.

