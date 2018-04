Advocaat: AIVD luisterde vertrouwelijk gesprek met Syriëganger af

De geheime dienst AIVD heeft een vertrouwelijk gesprek tussen de teruggekeerde Syriëganger Youssef C. en zijn advocaat Andre Seebregts afgeluisterd. ,,Die informatie wordt nu in de rechtszaak tegen hem gebruikt en dat mag niet”, zei Seebregts vanochtend tijdens de rechtszaak tegen C.

Volgens de advocaat is een gesprek tussen hem en zijn cliënt op het politiebureau in Houten afgeluisterd. ,,We spraken daar in een kamer die speciaal is bedoeld voor vertrouwelijke gesprekken”, aldus Seebregts. De twee spraken over een Nieuwsuur uitzending uit 2014, daarin werd een Nederlander geïnterviewd die op dat moment in Syrië was aangesloten bij een strijdgroep. Youssef C. vertelde in het gesprek aan zijn advocaat dat hij die persoon was. ,,Dat stond op dat moment niet in zijn dossier. En na dat gesprek stond het er opeens wel in. Dat is vreemd, want het ging om een uitzending uit 2014, dus als het OM het eerder had geweten, hadden ze het vast vermeld.”

De AIVD mag, in zeer bepaalde gevallen, gesprekken waarbij advocaten zijn betrokken afluisteren. ,,Maar die informatie mag niet door worden gespeeld aan Justitie en dat lijkt hier wel gebeurd.” Seebregts. Hij wil dat justitie verklaart hoe ze aan de informatie is gekomen.

Ambtsbericht

Justitie stelde tijdens de zitting niet te weten wat de bron van de AIVD is. ,,Daar zijn wij niet bij betrokken, wij krijgen alleen informatie van de dienst via een zogenoemd ambtsbericht", zei officier van justitie Haneveld. ,,Het gebeurt wel vaker dat die informatie wat later komt. Ik zie de relatie met het bewuste gesprek niet."

Advocaten maken zich al langer boos over het afluisteren van vertrouwelijke gesprekken door de AIVD. Het is ook al vaker gebeurd in terreurzaken. ,,Mijn cliënt denkt dan volgende keer wel twee keer na over wat hij aan mij verteld", aldus Seebregts.

Aangesloten bij strijdgroepen

Amsterdammer Youssef C. meldde zich in januari van dit jaar op eigen gelegenheid bij het Nederlands consulaat in Istanboel. Zijn komst was aangekondigd. Via zijn advocaat sprak hij al sinds eind vorig jaar over waar en wanneer hij zich zou melden. C. reisde in 2013, helemaal aan het begin van de Syrische oorlog, naar het strijdgebied. Volgens eigen zeggen uit ‘idealisme’ en uit woede om het beleid van Assad.

Hij sloot zich aan bij de strijdgroep Ahrar al-Sham en later bij Jund al-Aqsa, salafistische groeperingen die toen, volgens de advocaat, niet op terreurlijsten stonden. Later trok hij zich daaruit terug. ,,Hij heeft nooit gestreden, alleen een paar keer wacht gelopen in de achterhoede.” Volgens eigen verklaring is hij nadat hij de groep verlaten had een café annex snoepwinkel in Syrië begonnen, trouwde hij en kreeg hij 2 kinderen. Hij probeerde vijf keer terug te komen naar Nederland.