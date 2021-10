Advocaat Bénédicte Ficq wil naast Tata Steel en tabaksindustrie ook Schiphol wel aanpakken

Advocaat Bénédicte Ficq sluit een rechtszaak tegen Schiphol niet uit. Ze zou de luchthaven ‘ook best willen aanpakken’, zei ze in een interview met bedrijfsplatform Change Inc . Ficq spande eerder een rechtszaak aan tegen de tabaksindustrie, en deed dit jaar namens zo'n 1100 mensen aangifte tegen staalfabrikant Tata Steel.

Op de vraag of Ficq zelf naast Tata ook andere bedrijven wil aanpakken via het strafrecht, antwoordde de advocaat: ,,Schiphol zou ik ook best willen aanpakken. Als je ziet wat dat met de omgeving doet.”

Daarbij is het wel nodig, legde Ficq uit, dat omwonenden aan kunnen tonen dat de klachten erger worden naarmate je dichter bij Schiphol woont: ,,Zoals het RIVM-rapport aantoonde dat de klachten van de omwonenden toenamen naarmate ze dichter bij Tata wonen.” Dan ‘kan ik er iets mee’.

Volgens Ficq laat de overheid ‘de burger in de kou staan, terwijl vastgesteld wordt dat de gezondheid van de omwonenden iedere dag door vervuiling wordt aangetast’. Ze hield nog wel een slag om de arm: ,,Als Schiphol schade toebrengt kan het een zaak zijn. Maar als daarnaast blijkt dat Schiphol zich aan alle regels houdt, sta ik mogelijk met lege handen.”

Tabaksindustrie en Tata Steel

Ficqs aangifte tegen de tabaksindustrie in 2016 leverde niet het gewenste resultaat op: het gerechtshof in Den Haag besloot in 2018 dat er geen strafzaak zou komen tegen de tabaksindustrie.

Begin dit jaar meldde de advocaat dat ze aangifte ging doen tegen staalfabrikant Tata Steel omdat het bedrijf bewust ‘stoffen in de bodem, lucht of oppervlaktewater zou brengen’ die een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Een strafbaar feit waar twaalf jaar cel op staat. ,,In tegenstelling tot de zaak tegen de tabaksindustrie is hier veel makkelijker aan te tonen dat Tata Steel gewoon schadelijke stoffen het milieu in brengt in strijd met de vergunningsregels", zei ze daarover enkele maanden terug.

