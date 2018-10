Advocaat Douwes beticht Twan Huys van liegen: 'Zo'n afspraak niet gemaakt'

VideoDe advocaat van 'blokkeerfriezen'-boegbeeld Jenny Douwes heeft met de redactie van RTL Late Night geen afspraken gemaakt over een debat aan tafel tussen zijn cliënt en Jerry Afriyie van Kick out zwarte piet. Presentator Twan Huys zei onterecht dat dit wel zo was. Dat schrijft Douwes' raadsman Wim Anker vandaag op zijn website.

Zo'n 592.000 kijkers zagen vrijdagavond hoe een inmiddels veelbesproken rel ontstond bij de RTL 4-talkshow. Het gesprek ging over de rechtszaak tegen 34 Friezen die eind vorig jaar de snelweg bij Joure blokkeerden om te voorkomen dat anti-zwartepietdemonstranten naar de intocht van Sinterklaas in Dokkum konden rijden.



Bij RTL Late Night waren vertegenwoordigers van beide partijen te gast: Jenny Douwes en haar raadsman Wim Anker namens de 'blokkeerfriezen' en Jerry Afriyie en zijn advocaat Goran Sluiter namens de anti-zwartepietactivisten.



Gastheer Huys zette de vier gezamenlijk aan de gesprekstafel, terwijl hij volgens Douwes vlak voor de uitzending had beloofd dit niet te doen. ,,Jij hebt me net je woord gegeven en daar ga je je dus niet aan houden'', verweet ze hem.

Volgens de presentator was lang geleden al met de advocaten van beide partijen afgesproken dat ze samen aan tafel zouden zitten. Afriyie en zijn raadsman erkennen dat, maar Douwes' advocaat Anker niet. Huys speelt haar volgens hem 'de zwartepiet toe' voor de ophef. ,,Dit is onterecht en teleurstellend'', schrijft hij vandaag.



,,[Een gesprek aan één tafel] was ook helemaal geen optie. In de eerste plaats omdat Jenny Douwes daarmee niet akkoord zou gaan. En in de tweede plaats omdat ons kantoor geen discussie wilde en wil over de persoon en kleur van Zwarte Piet.''



'In alle opzichten gelijkwaardig'

Voor Afriyie en zijn advocaat was de toezegging van de redactie voor een 'in alle opzichten gelijkwaardig' gesprek juist doorslaggevend om te komen, schrijft Goran Sluiter vandaag op Joop. Volgens hem schond niet Huys, maar Douwes de gemaakte afspraken.



,,De redactie van RTL Late Night informeerde ons dat de advocaat van Jenny Douwes geheel akkoord was met een gesprek aan tafel tussen haar en Jerry Afriyie, in aanwezigheid van de advocaten van beide partijen'', aldus Sluiter.

