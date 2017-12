Advocaat: Politie wilde No Surrender-baas vóór Kerstmis in de cel hebben

De 53-jarige leider van motorclub No Surrender wordt verdacht van zware mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte. Zijn aanhouding kwam weliswaar onverwacht, maar was geen volslagen verrassing voor Kuipers en diens raadsman. ,,Politiebronnen hadden al laten doorschemeren dat ze hem met de kerst binnen wilden hebben’’, zegt Van der Wal. De aanhouding van Kuipers volgt op een onderzoek naar strafbare feiten binnen en buiten de motorclub, gepleegd in de periode 2014 tot heden.

Soort incassobureau

Kuipers zou ex-leden van No Surrender hebben mishandeld, bestolen en afgeperst. Ook zou de No Surrender-baas als een ‘soort incassobureau’ ondernemers hebben benaderd en hen hebben gedwongen tot betaling, meldt de politie. Sommigen van die bedreigingen werden uitgevoerd in clubkleding.



Op dit moment wordt Kuipers verhoord op het politiebureau in Assen. Kuipers zit in beperkingen, wat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld en inhoudelijk niets over de zaak kan en mag zeggen.