Advocaat: rechtbank moet Jos Brech vrijlaten

De raadkamer van de rechtbank in Maastricht beslist vandaag of Jos Brech langer in voorarrest moet blijven. Zijn voorlopige hechtenis kan met maximaal negentig dagen worden verlengd. Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.



De beperkingen in het voorarrest van de 55-jarige man uit Simpelveld zijn deze week opgeheven. Dat wil zeggen dat Brech contact met de buitenwereld mag hebben, bijvoorbeeld met familie. Hiervoor kon hij alleen zijn advocaat Gerald Roethof spreken en mocht er geen informatie over de zaak naar buiten worden gebracht.