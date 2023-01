Advocaat Roethof gaat in op uitnodiging van politie voor training met stroomstootwapen

De uitnodiging kreeg hij, net als politica Sylvana Simons, Op1-presentatoren Natasja Gibbs en Nadia Moussaid, na een uitzending over het wapen. De politie vond dat er aan tafel te weinig kennis zat over onder meer de inzetcriteria en werkwijze met betrekking tot stroomstootwapens.

Roethof liet aan ANP weten dat hij wel degelijk kennis van het onderwerp heeft, maar dat hij ‘lang geleden’ heeft geleerd dat hij ‘nooit uitgeleerd’ is.

Ook Tweede Kamerlid Sylvana Simons kreeg een uitnodiging, maar naar eigen zeggen alleen nog via Twitter. ,,Ik heb een openbaar e-mailadres en mijn telefoonnummer is bekend bij mensen door de hele politie-organisatie heen”, schreef de politica op Twitter. ,,Uitnodigingen kunnen daarheen.”

Fatale arrestatie

Vrijdag besteedde actualiteitenprogramma Op1 aandacht aan het stroomstootwapen naar aanleiding van een fatale arrestatie in de Verenigde Staten. Aan tafel werd gesproken over de 31-jarige Keenan Anderson, een zwarte man die begin deze maand na een arrestatie om het leven is gekomen.

Dat gebeurde nadat een agent een stroomstootwapen tegen hem had ingezet, voor een periode van 30 seconden en terwijl hij al op de grond lag. Zijn dood krijgt in de VS extra aandacht omdat Anderson de neef was van Patrisse Cullors, medeoprichtster van de internationale beweging Black Lives Matter.

Tweede Kamerlid Simons en advocaat Roethof vrezen dat agenten - ook in Nederland - te snel naar het wapen grijpen. ,,Als iemand zich aan een arrestatie onttrekt, dan mag je al een taser gebruiken. De grens is héél erg laag”, zei Roethof in het programma.

Boosheid bij politie

Wim Groeneweg van politievakbond ACP noemde het ‘ongenuanceerd’ en ‘plat'. Xander Simonis van politiebond ANPV wond zich er ‘enorm over op’. ,,Dit item is alleen maar bedoeld om de politie zwart te maken. Het is heel makkelijk praten als je nooit met je poten in de klei staat. Je zult er maar staan: bij iemand die volledig doordraait of met een mes op je af komt. Met Simons en Roethof zijn wij voorlopig wel even klaar.”