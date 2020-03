Advocaat: Thijs H. misleidde behandelaars niet moedwillig

Vandaag was een niet-inhoudelijke zitting in de zaak. Volgens H.'s advocaat Serge Weening is door de Mondriaan-kliniek vorige week onterecht het beeld geschetst dat Thijs H. zijn behandelaren daar voor de gek hield. ‘De behandelaren geven aan dat zij zich mogelijk hebben laten misleiden’, schreef de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die de behandeling van Thijs H. onder de loep nam. ,,Ik heb daarover contact gehad met de advocaten van Mondriaan”, zei Weening vanochtend in de rechtbank van Maastricht. ,,Het is zo dat zijn behandelaars zijn misleid door de situatie, maar niet dat hij ze moedwillig heeft misleid. En dat beeld is wel gaan leven.”



Mondriaan zegt dat Thijs H. mogelijk niet de bedoeling had zijn behandelaars op het verkeerde been te zetten. ,,In het onderzoeksrapport staat dat behandelaren hebben aangegeven dat zij zich mogelijk hebben laten misleiden’’, zegt hij tegen deze site. ,,Dit zegt echter niets over de intentie van Thijs H.”