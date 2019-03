Advocaat van Holleeder: ‘Hij is neergezet als psychopaat en grote klootzak’

Veel mensen hebben door de beeldvorming hun oordeel over Holleeder al klaar, betoogde de raadsman. Hij wees daarbij ook op de rol van de media, waarin de bekendste crimineel van Nederland veelvuldig is neergezet als ,,een psychopaat en grote klootzak.” De media hebben de zaak en de persoon van Holleeder vaak ,,van één kant belicht.” Dat is van invloed geweest op getuigen in het proces, aldus Janssen, hun beeld van de verdachte is er door gekleurd.