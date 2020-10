Advocaat van man die school Grootebroek binnenreed: ‘Cliënt wist niks van eindmusical’

Dat stelde zijn advocaat maandagochtend tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen K. bij de rechtbank in Haarlem.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet in juli weten dat de man wél op de hoogte was van de aanwezigen in het pand. K. reed woensdagavond 1 juli de speciale basisschool ‘t Palet binnen en belandde met zijn auto in de gang van het gebouw. Er vielen geen gewonden. Het OM heeft hem aangeklaagd voor poging tot moord, vernieling van een gebouw en bedreiging met de dood.

Geëmotioneerd

Waarom hij met zijn auto de school in reed, bleef onduidelijk. Zijn raadsman wilde alleen kwijt dat er in de ogen van zijn cliënt geen conflict was met de school. Voorzitter Jan van Berkum van Stichting Trigoon, waar de speciale basisschool onder valt, zei eerder dat de vader boos was op de juf omdat zijn zoontje niet meer samen in de klas met zijn beste vriendje mocht zitten. ,,Hij hield haar verantwoordelijk voor de klassenindeling.”