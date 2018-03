Advocaat van vader Sharleyne wil verdachte moeder zélf onder vuur nemen

Moeder Hélène staat donderdag weer terecht in de trieste zaak van het 8-jarige meisje dat in juni 2015 van de tiende verdieping viel van de flat waar ze woonde in Hoogeveen. Hoewel het meteen al onmogelijk leek dat ze zelf was gesprongen of gevallen, werd haar moeder pas gearresteerd na een artikel 12-procedure die haar vader had aangespannen.

Vader en moeder leefden al jaren gescheiden en in onmin met elkaar. Moeder Hélène had een alcoholprobleem en was dronken in de nacht dat het meisje de dood vond. Zij ontkent tot op de dag van vandaag dat ze Sharleyne van de flat heeft gegooid, maar beroept zich altijd op haar zwijgrecht als het gaat om wat er die nacht precies is gebeurd.

Antwoord

Dat zwijgen is voor vader van Sharleyne niet te verteren. Daarom dient hij het uitzonderlijke verzoek in om zijn advocaat een aantal vragen te laten stellen aan de verdachte. ,,De nabestaanden willen de moeder ter zitting een aantal vragen laten stellen over haar handelen die nacht en haar rol bij de dood van haar eigen dochter. Als zij daar dan weigert antwoord op te geven, zegt dat de nabestaanden genoeg,’’ aldus Diekstra. ,,Deze zaak schreeuwt om een verklaring van de moeder.’’