Advocaten boycotten nieuwe zitting in moordproces rond Taghi

Vijf advocaten van het kantoor Ficq & Partners boycotten volgende week een nieuwe zitting in het Marengo-proces, de liquidatiezaak rond de bende van Ridouan Taghi. Dat hebben zij vandaag laten weten in een brief aan de Amsterdamse rechtbank. Zij stellen dat ze door de maatregelen hun werk niet goed kunnen doen.

De vijf advocaten van het Amsterdamse advocatenkantoor zeggen dat de huidige situatie door de strenge coronamaatregelen ‘onwerkbaar’ is en dat door het optreden van de rechtbank een eerlijk proces ‘onmogelijk’ wordt gemaakt. Rechtbanken openen sinds deze week weer de deuren, maar voor veel (gedetineerde) verdachten en hun advocaten blijft het een opgave om fysiek aanwezig te zijn, zeker bij inleidende zittingen zoals die in het liquidatieproces Marengo volgende week maandag en dinsdag in de beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp.

Eerlijk proces niet mogelijk

Ze kunnen de zitting wel volgen via een videoverbinding, maar dat gaat vaak gepaard met technische problemen. De rechtbank heeft laten weten dat de verdachten in het Marengo-proces de zittingen niet fysiek kunnen bijwonen, en dat advocaten niet zoals gebruikelijk kunnen pleiten. Ze moeten van te voren aan de rechtbank doorgeven wat zij gaan zeggen, zodat de rechtbank dat vervolgens kan samenvatten. Ook stellen zij dat de officieren van het Openbaar Ministerie geen beperkingen worden opgelegd en overal bij kunnen zijn. Ook dit werkt rechtsongelijkheid in de hand, aldus de advocaten.

Volgens de strafpleiters passen deze maatregelen en beperkingen niet bij een omvangrijk en ingewikkeld proces als het Marengo-proces. Ze stellen dat het onmogelijk is om vertrouwelijk overleg te voeren met hun cliënten, waardoor een eerlijk proces niet mogelijk is. Ze trekken de vergelijking met een ander groot strafproces, Eris, dat draait om de motorclub Caloh Wagoh en liquidaties zou uitvoeren voor Ridouan Taghi. In dit proces bij de rechtbank in Utrecht konden afgelopen week verdachten ‘gewoon’ naar de rechtbank komen. ‘Het is voor ons onbegrijpelijk dat dit in een vergelijkbare zaak bij de rechtbank Amsterdam niet mogelijk is’, schrijven de advocaten.

Reactie advocaat Taghi