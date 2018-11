Advocaten: Buitensporig geweld van politie bij inval Saturarah

Justitie deed de inval in het kader van een onderzoek naar een explosie die zich in december 2016 in de woning had voorgedaan nadat er een granaat naar binnen was gegooid. Met inzet van bijna veertig medewerkers en het opblazen van de voordeur had de politie zich toegang tot de woning verschaft.



De advocaten brachten hun beschuldiging vandaag naar voren bij de rechtbank in Almelo, waar een zaak dient wegens wapenbezit en witwassen tegen drie Satudarah-leden. Een van hen is Michel B., een van de leiders van de motorclub die begin dit jaar in Oostenrijk werd gearresteerd.



Volgens het Openbaar Ministerie was er alle aanleiding voor de gehanteerde aanpak nadat Satudarah had geweigerd aan het onderzoek naar de explosie mee te werken en de zaak zelf wilde onderzoeken.

Het is nog niet duidelijk wanneer deze rechtszaak verder gaat.