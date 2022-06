Advocaten ‘chauffeur’ moord Peter R. De Vries willen vrijspraak

,,Elke idioot kan de trekker overhalen, dat blijkt weer. Maar om te praten, daar is lef voor nodig”, zei Peter R. de Vries’ vriendin Tahmina Akefi vanmorgen in de rechtbank in Amsterdam. Akefi hekelde in haar slachtofferverklaring ‘de gewetenloze wijze’ waarop de verdachten over De Vries hadden gesproken. ,,Ik weet zeker dat heel Nederland de chatberichten met afschuw heeft gelezen.”



Nog geen uur na de aanslag reed de politie de twee verdachten klem bij een afrit op de A4. In de auto werd onder meer het moordwapen gevonden en een crypto-telefoon, waarmee de verdachten communiceerden met de vooralsnog onbekend gebleven opdrachtgever.

In ontsleutelde chatberichten spraken de verdachten op schokkende wijze over de moord, meldde het Openbaar Ministerie (OM) eerder al. Zo wisselden E. en G. en de nog onbekende opdrachtgever berichten uit waarin ze schreven dat De Vries ‘dwars door zijn kk hoofd en lichaam’ was geschoten en dat het slachtoffer dood was, ‘kk-dood’.

Volledig scherm Kamil E. (L) en Delano G. (R) worden verdacht van de moord op Peter R. de Vries op 6 juli vorig jaar. © ANP / ANP

‘Recht op vrijheid verspeeld’

Beide verdachten ‘hebben hun recht op vrijheid verspeeld’, motiveerde het OM vorige week de levenslange strafeis. Volgens het OM is G. de schutter en heeft E. hem van en naar Amsterdam gereden en eveneens meerdere voorverkenningen uitgevoerd. G. heeft tot nu toe altijd gezwegen over de beschuldigingen. E. ontkent iedere betrokkenheid bij de moord.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in hartje Amsterdam. De misdaadverslaggever liep van de studio van RTL Boulevard, waar hij net een optreden achter de rug had, naar zijn auto in een parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat toen hij van nabij werd neergeschoten. Hij werd in het hoofd getroffen en bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen. ,,Negen dagen heb ik in elke cel in mijn lichaam gevoeld wat leven tussen hoop en vrees is. Uiteindelijk werd mijn grootste nachtmerrie werkelijkheid. Ik moest afscheid van hem nemen", aldus zijn vriendin vandaag.

Anonimiteit

De advocaten van G. spraken van een oneerlijk proces. Ze zeiden keer op keer benadrukt te hebben dat de rechters, officieren van justitie en de advocaten hun hoofd koel zouden moeten houden. Maar ze kregen het gevoel dat dit niet het geval is geweest in deze zaak. Een voorbeeld daarvan is volgens hen dat van G. direct na zijn arrestatie in een isolatiecel werd geplaatst met een bewakingscamera op hem gericht. Ook kreeg hij volgens de advocaten een boek van Peter R. de Vries aangereikt.

De anonimiteit in het dossier stoort de advocaten en moet wat hen betreft verregaande consequenties hebben. Het Openbaar Ministerie heeft uit veiligheidsoverwegingen nagenoeg alle namen weggelaten uit het dossier. Getuigen, rechercheurs, forensisch deskundigen worden niet bij naam genoemd, wat volgens raadsman Ronald van der Horst ertoe leidt dat de mogelijkheden voor G. om zichzelf te verdedigen ernstig worden beperkt.

De anonieme getuigenissen vinden ze niet bruikbaar als bewijs. En zonder deze verklaringen is er geen zaak tegen hun cliënt. Er zijn weliswaar veel camerabeelden waarop volgens het OM de verdachten te zien zouden zijn, maar volgens de advocaten zijn die beelden te vaag. ,,In de ogen van veel mensen heeft Peter R. de Vries een belangrijk deel van zijn professionele leven besteed aan het toezien op de eerlijkheid van het strafproces. Dat maakt het extra wrang dat deze zaak maar weinig van doen heeft met een eerlijk proces”, aldus Van der Horst.

Ook kregen de advocaten het gevoel dat het ene mensenleven na een moord meer waard is dan het andere. ,,Zelfs de koning leefde mee. Waar was hij bij de andere slachtoffers van moord?” aldus advocaat Ronald van der Horst.

Quote Is hij een dader die maximale straf verdient? Wij zullen betogen van niet Advocaat Ronald van der Horst

Het Openbaar Ministerie zette G. neer als een kille huurmoordenaar, maar volgens zijn advocaten is G. een beïnvloedbare jongen, die pas een paar voor de moord kreeg te horen wat hij moest doen, het moordwapen niet eerder had aangeraakt en niet wist niet wie Peter R. de Vries was. Dat zou blijken uit de foto's die hem meermaals worden toegestuurd, vlak voor de moord. Ook verbazen ze zich over het ‘aan kamikaze grenzende amateurisme waarmee deze moord is uitgevoerd.’ Zo was er geen vluchtplan. ,,Is dit een dader die de maximale straf verdient? Wij zullen betogen van niet.”

Grenzeloze wraakzucht uit de maatschappij

Volgens de advocaat geeft het OM met zijn levenslange strafeis toe aan de ‘grenzeloze wraakzucht uit de maatschappij’. ,,De maximale tijdelijke celstraf voor één moord was nog niet zo lang geleden 20 jaar cel, waarna iemand na 14 jaar vervroegd vrijkwam. Nu is de tijdelijke celstraf maximaal 30 jaar cel en is vervroegd vrijkomen er bijna niet meer bij. Met hogere straffen wil het OM mensen afschrikken ernstige misdrijven te plegen, maar zo werkt het niet, blijkt uit onderzoek.” Zijn collega Anique Slijters zegt dat het gaat om de pakkans. In deze zaak spreekt ze van ‘een openbare terechtstelling’: ,,In Nederland is nog niet eerder een levenslange straf opgelegd voor een enkelvoudige moord.”

De vermoedelijke chauffeur Kamil E. heeft in de periode voorafgaand aan de moordaanslag op 6 juli vorig jaar volgens het OM meerdere voorverkenningen uitgevoerd. De man betwist dat, ondanks onder meer camerabeelden. Daarop is te zien dat een man - volgens justitie onmiskenbaar de in Polen geboren Kamil E. - op 23 en 28 juni De Vries volgt, van de studio naar de parkeergarage. E. ontkent dat hij de man op de beelden is. Volgens zijn advocaten zijn ze niet ‘kraakhelder’.

Vertrouwenspersoon kroongetuige

Een motief voor de moord is niet bekend, maar aangenomen wordt dat het te maken heeft met de rol van De Vries als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. ,,Daar heeft het alle schijn van”, zei de officier. In 2018 werd de broer van kroongetuige Nabil B. doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.

Tahmina Akefi heeft een schadeclaim ingediend van 61.000 euro voor onder andere het verdriet dat haar is aangedaan. De rechtbank is van plan 14 juli uitspraak te doen.

