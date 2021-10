Advocaten mogen geen laptops meer de EBI binnen brengen vanwege veiligheid

Volgens de directie is deze beslissing genomen in het kader van de veiligheid. Advocaten mogen in principe gegevensdragers, waarop bijvoorbeeld dossierstukken staan, mee de gevangenis in nemen om de voortgang van een strafzaak te bespreken met hun cliënt. Hoewel dit beleid niet geldt voor de EBI, stond de directie dat wel toe. Daar is sinds vorige week een eind aan gekomen. ‘Voortzetting van deze werkwijze is op dit moment niet verantwoord c.q. verdraagt zich niet met de veiligheid van de EBI’, schrijft de directie van de PI Vught. ‘Vanaf heden is het dan ook niet toegestaan om digitale gegevensdragers in te voeren.’