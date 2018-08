Advocaten: Rechter in India besluit dat ontvoerde Insiya bij vader blijft

Vader Shehzad Hemani en moeder Nadia Rashid liggen al jaren in scheiding, maar woonden destijds voornamelijk in India. Moeder Nadia vertrok eind 2014, met haar dochter, naar Nederland om van hieruit de echtscheidingsprocedure in gang te zetten. In 2016 zou de vader het meisje, met hulp van zeven handlangers, met geweld terug hebben gehaald. Het meisje werd in Amsterdam uit handen van haar oma gerukt en bleek weken later in India te zijn, bij haar vader.



De strafzaak over de ontvoering wordt in Nederland gevoerd, maar de rechtszaak over de voogdij moest in India worden uitgevochten. Moeder Nadia spande daarom in India een zaak aan. Een lagere rechter besliste daarin eerder dat Insiya in maart naar Nederland terug moest keren, maar vader Shehzad wist dat in hoger beroep om te draaien waarna Insiya in India bleef. De Indiase advocaten laten nu weten dat de Hoge Raad oordeelt dat Insiya definitief in India blijft.