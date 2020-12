Afgelopen jaar was uitzonderlijk droog

Na de natste februari sinds het begin van de metingen brak een lange droge periode aan. April en mei waren bijzonder droog met gemiddeld over het land respectievelijk 11 en 15 millimeter regen. Normaal stijgt de hoeveelheid neerslag van 42 millimeter in april naar 61 millimeter in mei. Bovendien was het in april en mei zeer zonnig, waardoor veel vocht verdampte. Eind mei was het neerslagtekort nog nooit zo groot als dit jaar.

Het stralende weer verdween aan het begin van de zomer. In juni kwam het regelmatig tot buien en werd het een bovengemiddeld natte maand. Halverwege juni zorgden stortbuien op enkele dagen voor wateroverlast. Met name in het zuiden en zuidwesten viel veel regen, op sommige plaatsen bijna 200 millimeter. Op andere plaatsten viel veel minder regen en bleef het onverminderd droog.

Droog

Vanaf augustus werd het droog in het zuidoosten van het land, terwijl in het noorden en vooral het westen wel regen viel. Eind september was het gemiddeld nog zo droog dat het neerslagtekort 244 millimeter bedroeg. Alleen in 2018 en in 1976 was het neerslagtekort nog groter in die tijd van het jaar.

Ook in de natte maand oktober was het in het zuidoosten droog. Toen viel gemiddeld over Nederland 110 mm regen tegenover 83 normaal en nam de landelijke droogte af. In de kustgebieden in het westen en noordwesten viel op grote schaal 130-180 mm. In het Noord-Hollandse Bergen was het met 231 mm het natst. In Midden-Limburg viel slechts 51 mm. Hierdoor werden de verschillen in het neerslagtekort steeds groter.

Tekort

Ondanks een aantal zeer natte maanden is er gemiddeld over het land nog steeds een neerslagtekort. Momenteel is het neerslagtekort 123 millimeter. De regionale verschillen zijn groot, want in het Limburgse Ell is het tekort 331 millimeter en in Den Helder is een overschot van 47 millimeter. Gemiddeld over het land viel dit jaar in totaal 695 mm neerslag. Dat is veel minder dan de 847 mm die in een gemiddeld jaar valt.