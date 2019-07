Afgelopen nacht warmste nacht ooit gemeten

Afgelopen nacht is de warmste nacht die ooit is gemeten. In De Bilt bleef het kwik aan het eind van de nacht, doorgaans het koudste moment, steken op 22,9 graden. Het was de eerste officiële tropennacht van dit jaar en de zevende sinds 1901, meldt Weeronline. Eerder deze nacht was het in De Bilt nog 28 graden.

Op veel plaatsen kwam de temperatuur aan het eind van de nacht niet onder de 20 graden. In De Bilt werd het dus 22,9 graden, op een aantal plaatsen was het nog warmer met als hoogste minima 25,6 in Deelen en 25,1 in Volkel.

De oude warmterecords stonden op 27 juli vorig jaar. Toen werd het in De Bilt niet kouder dan 22,4 graden. Het landelijke record stond op naam van Deelen. Daar werd het niet kouder dan 24,4 graden. Daarmee zijn afgelopen nacht de absolute warmterecords verbroken.

Het KNMI handhaaft voor vandaag de waarschuwing voor extreme hitte. De code oranje ging dinsdag in voor heel Nederland behalve de Wadden.

Hittegolf

Doordat het kwik afgelopen nacht niet onder de 25 graden is gezakt, is er ook officieel sprake van een hittegolf. Vandaag is namelijk de vijfde dag op rij dat het warmer is dan 25 graden, waarvan drie dagen de temperatuur hoger dan (of gelijk aan) 30 graden is geweest.

Volgens MeteoGroup werd om 02.00 uur een temperatuur van 28 graden gemeten in De Bilt. Daardoor is de hittegolf in Nederland een feit. Op andere plekken was het nog warmer. Bij Schiphol kwam het kwik ‘s nachts zelfs boven de 30 graden uit. Volgens MeteoGroup is dat nooit eerder voorgekomen.

De hittegolf begon maandag toen het in De Bilt 26,4 graden werd. Daarna volgden 31,9 graden op dinsdag, 36,4 op woensdag en 37,5 op donderdag. Weeronline verwacht dat vrijdag de temperatuur in De Bilt zal oplopen tot 36,8 graden en dat het ook zaterdag nog zo’n 26 graden wordt. Daarna zal de temperatuur onder de 25 graden zakken, waarmee een einde komt aan de hittegolf.

Superhittegolf

Regionaal was in Twente en Maastricht gisteren al sprake van een hittegolf. Volgens Weeronline voldoen alleen het noordelijk en noordwestelijk kustgebied en Vlissingen niet aan de definitie.

Het weerbureau denkt dat in het oosten zelfs een superhittegolf mogelijk is, een term die Weeronline vorig jaar in het leven heeft geroepen. Daarvoor moet de temperatuur vijf dagen op rij boven de 30 graden komen, waarbij het drie keer 35 graden of meer wordt.