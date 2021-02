Afgelopen week 28.628 coronabesmettingen, daling van 20 procent maar Britse variant rukt op

De daling van het aantal besmettingen die al een tijdje aan de gang is, heeft ook afgelopen week weer doorgezet. Er werden 28.628 coronabesmettingen in de week van 27 januari tot en met 2 februari vastgesteld. Dat is een daling van 20 procent in vergelijking met de week ervoor.

Britse variant rukt op

Het aantal coronabesmettingen daalt al een aantal weken. Desalniettemin zijn we nog niet uit de problemen. Want de lockdownmaatregelen lijken de opmars van het Britse virus nog niet te stuiten. Afgelopen week had twee derde van de besmette mensen de Britse variant. Een week eerder ging dat nog om een derde van alle besmettingen. Doordat het Britse virus een stuk besmettelijker is hangt het gevaar van een derde besmettingsgolf nog altijd in de lucht.