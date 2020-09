Afgelopen week bijna 20.000 positieve tests, fors meer mensen in ziekenhuis

Dode man gevonden op bungalow­park in Delden: twee aanhoudin­gen

27 september DELDEN - Op bungalowpark De Mors in Delden is zondagmiddag het lichaam van een overleden man aangetroffen. De politie meldt dat er twee personen zijn aangehouden. Een groot deel van het park is afgesloten, de politie is een groot onderzoek gestart.