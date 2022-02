Afscheid van het mondkapje: dag gehannes, dag beslagen brillenglazen

Begin maart 2020, ik herinner het me nog levendig. In het trappenhuis van een appartementencomplex kwam ik een wat oudere man tegen, die een mondkapje droeg. Ik vond het toen, al was corona zich ook in Nederland driftig aan het verspreiden en had werkelijk niemand het meer ergens anders over, écht bijzonder. En overdreven. Een mondkapje was iets voor medisch personeel dat met patiënten met tropische ziekten te maken kreeg. En voor Aziatische toeristen.