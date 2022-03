Afschuw over kunstwerk dat zou lijken op symbool op Russische tanks: ‘Heeft die man onder steen geleefd?’

Vermiste vrouw (49) na bijna een week in levende lijve, maar ‘erg verzwakt’ gevonden in bossen bij Emst

De 49-jarige vrouw die al sinds maandag vermist werd, is zondagmiddag in levende lijve aangetroffen in een bos bij Emst. De vrouw was erg verzwakt en niet goed aanspreekbaar. Ze is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

21 maart