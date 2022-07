Afvaldumping boerenacties hindert verkeer: opruimwerkzaamheden A1 begonnen

Met videoMeerdere wegen in het land zijn donderdagochtend afgesloten als gevolg van acties waarbij afval is gedumpt. Onder andere op de A1 bij Voorst en de A7 in Groningen, Friesland en Noord-Holland zijn de problemen groot.

Op de A7 tussen Groningen en Drachten, bij Midwolde, ging het vannacht flink mis. Door afvaldumping vond daar rond 02.45 uur een ongeluk met meerdere voertuigen plaats. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Rond 09.00 waren de grootste problemen tussen Groningen en Drachten voorbij. Toch moeten weggebruikers nog wel oppassen. Zo zijn de op- en afritten bij Frieschepalen afgesloten en is de A7 richting Heerenveen dicht bij verzorgingsplaats Oude Riet, omdat er rommel op twee rijstroken ligt.

Lees ook Onvrede over stikstofplannen is geen excuus om anderen in gevaar te brengen

Ook in Noord-Holland is een deel van de A7 afgesloten. Ter hoogte van Medemblik, tussen Middenmeer en Abbekerk, is de weg richting Hoorn dicht. Er zijn hooibalen en autobanden op en langs de weg gedumpt en in brand gestoken. Rond 08.00 zou de weg weer opengaan, maar tijdens opruimwerkzaamheden bleek dat er ook asbest tussen het afval zit.

Volledig scherm Bij het Groningse Midwolde werden autobanden en afval gedumpt. © Harm Meter

Opruimen rommel A1 begonnen

Gisteren werd uit protest tegen de stikstofregels op verschillende plaatsen afval, strobalen en asbesthoudend materiaal gedumpt en in brand gestoken. Daardoor is de A1 bij Voorst, van Hengelo naar Apeldoorn, nog altijd dicht. Op de weg liggen nog restanten van de afvaldumping van gisteren. Richting Hengelo zijn twee rijstroken afgesloten. Rond 08.00 uur was de vertraging al opgelopen naar een uur.

Inmiddels is een aannemer begonnen met het opruimen van de rommel, maar Rijkswaterstaat waarschuwt dat de snelweg mogelijk nog tot eind van de middag dicht zal blijven. ,,Er wordt hard gewerkt om de weg schoon te maken, maar de verwachting is dat de aannemer toch geruime tijd bezig zal zijn.’’ Welk bedrijf de klus op de A1 nu heeft opgepakt, is onbekend. Gisteravond werd het opruimen van afval op de A1 namelijk gestaakt omdat de bedrijven die de rommel moesten opruimen werden bedreigd. Toen kon niet meteen een nieuwe aannemer worden gevonden.

Door wie die bedreigingen zijn gedaan en hoe, is niet duidelijk. ,,We betreuren het natuurlijk dat de aannemers zich geïntimideerd voelen. Dat zou niet zo moeten zijn’’, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken werden ingehuurde aannemers lastiggevallen. Waar dat gebeurde, kan de woordvoerder niet precies zeggen.

Volledig scherm Medewerkers van een aannemersbedrijf saneren asbest op de A1 bij het Gelderse Voorst. De snelweg is dicht in de richting van Amersfoort vanwege het afval dat daar woensdag gedumpt is door boeren uit protest tegen de stikstofregels. ANP SEM VAN DER WAL © ANP

Troep op de weg tussen Staphorst en Meppel

Op de A28 van Staphorst richting Meppel is momenteel maar één rijstrook beschikbaar omdat er troep op de weg ligt. ,,Het schijnt lastig te zijn om dat weg te krijgen. Alleen richting het noorden ondervinden weggebruikers daar hinder van”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pas rijgedrag aan

Afgelopen nacht heeft er ook op andere plekken ‘het een en ander gespeeld’, aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Zo zouden er op de A50 bij Apeldoorn strobalen zijn aangestoken in de berm. Tussen Meppel en Heerenveen zouden meerdere toe- en afritten zijn afgesloten met hooibalen gewikkeld in donker plastic. ,,Levensgevaarlijk in het donker”, aldus de woordvoerder.

De politie roept weggebruikers op hun rijgedrag aan te passen in verband met mogelijke nieuwe acties. ‘Er kan plotseling op elke plek afval worden gedumpt en dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Hou daar rekening mee’, schrijft de politie op Twitter.

Rijkswaterstaat roept weggebruikers die donderdagochtend op pad gaan op om extra alert te zijn op de weg. ,,Gedurende de dag kunnen er allerlei dingen gebeuren, vooral in bepaalde delen van het land, zoals het oosten en het noorden. Het is heel onvoorspelbaar, dus wees daar bedacht op als je de weg op gaat.”

Bekijk onze video’s over de boerenprotesten in onderstaande playlist:

Volledig scherm 2022-07-28 08:47:14 VOORST - Medewerkers van een aannemersbedrijf saneren asbest op de A1 bij het Gelderse Voorst. De snelweg is dicht in de richting van Amersfoort vanwege het afval dat daar woensdag gedumpt is door boeren uit protest tegen de stikstofregels. ANP SEM VAN DER WAL © ANP