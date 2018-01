Afvalverwerker ATM weigert afval van Chemours

Eén van de grootste afvalverwerkers van het land, ATM in Moerdijk, weigert per direct al het afvalwater van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht.

Quote Dit willen we niet. GenX is niet te zuiveren ATM-directeur Jacques de Jong Het bedrijf zegt compleet verrast te zijn door de aanwezigheid van de omstreden stof GenX in het afvalwater dat van Chemours afkomstig is. ,,De vrachtwagens komen bij ons de poort niet meer in, we willen dit gewoon niet hebben’’, zegt directeur Jacques de Jong van ATM.



Rond GenX, dat mogelijk kankerverwekkend is, bestaat in Zuid-Holland al langer onrust. Eind vorig jaar dook de stof plotseling ook in Brabant op. Op diverse plaatsen kwamen waterschappen de stof tegen in het water, terwijl alleen Chemours de stof produceert. Waterschappen en provincie begonnen direct een groot onderzoek om de herkomst te achterhalen.

Niet te zuiveren

Daaruit bleek dat ATM één van de bronnen is. Daar schrok het bedrijf zelf ook van, zegt directeur De Jong. ,,Dit willen wij niet. GenX is niet te zuiveren, dus we hebben zonder het te weten de stof in het water laten komen. Het gaat zo de Westerschelde in. Daar hebben we geen vergunning voor en dat willen we ook niet.’’

Het bedrijf heeft acht afvalstromen waarvan het zeker weet dat die van Chemours afkomstig zijn, direct afgesloten. Naar negen andere afvalstromen wordt onderzoek gedaan. De Jong: ,,Bij de poort geldt vanaf nu: komt het oorspronkelijk van Chemours? Dan is het stop. Punt.’’ Chemours wilde vandaag nog niet reageren.

Vergunning

Het is het zoveelste hoofdstuk in de discussie rond GenX, een stof die door Chemours sinds enkele jaren wordt gebruikt en geloosd. Het bedrijf heeft een vergunning om een bepaalde hoeveelheid zelf te lozen, en levert daarnaast afvalwater met GenX aan afvalverwerkers of -inzamelaars.

De overheid wil de lozing van de stof in het milieu zo snel mogelijk beperken omdat het schade kan toebrengen aan het milieu, maar ook in het drinkwater terecht kan komen. In Zuid-Holland blijkt de stof al geruime tijd in het drinkwater voor te komen. De hoeveelheden zijn nog niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar waterbedrijven willen wel dat de lozingen zo snel mogelijk worden beperkt, en dat het vergunningbeleid scherper wordt.

Verbijstering