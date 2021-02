Agent (30) omgekomen bij ongeluk, zijn vrouw en collega is zwaargewond

De omgekomen agent komt uit Maassluis en is dertig jaar geworden. Zijn vrouw is 35. Zij vecht nog voor haar leven.



Het ongeluk gebeurde op de N9 ter hoogte van Bergen. Een vrachtwagen kwam op de andere weghelft terecht en botste frontaal op de auto waar de twee politiemensen in zaten. De man overleed ter plaatse, de vrouw werd door de brandweer uit de wagen bevrijd.



Mogelijk kreeg de truck een klapband. De politie onderzoekt of dat klopt.



Vrachtwagenchauffeur

De politie heeft de vrachtwagenchauffeur, een 61-jarige man uit Alkmaar, aangemerkt als verdachte. Dat is de gebruikelijke gang van zaken bij zulke ernstige ongelukken. Hij had nagenoeg niets. De politie deed dinsdagmorgen een oproep aan eventuele getuigen van het ongeluk zich te melden.



Bij de Haagse politie is het ongeluk ingeslagen als een bom. Op Twitter betuigen veel agenten hun medeleven aan de nabestaanden. Ze wensen hun collega in het ziekenhuis sterkte.



,,Lieve collega, vecht... je bent zo sterk. Ik denk aan je,’’ schrijft bijvoorbeeld een wijkagent. De politie heeft als daar prijs op wordt gesteld ondersteuning voor hen klaar staan.