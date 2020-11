Agent lost waarschuwingsschot bij aanhouding; politiehond gewond

CORONA­KAART | Vier nieuwe coronado­den in regio, 5974 nieuwe besmettin­gen in dag tijd: kijk hoe het zit in jouw gemeente

15:24 Het RIVM meldt vrijdag 5974 nieuwe coronabesmettingen. Het is het hoogste aantal in een week tijd, en dus ook meer dan de 5725 van donderdag. Ook in onze regio blijft het aantal hoog. In Overbetuwe (22) en Winterswijk (12) is zelfs het hoogste aantal van de afgelopen twee weken geturfd.