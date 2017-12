Agent Lotte blikt terug op moment dat ze met zwaar vuurwerk werd bekogeld

In 2015 werd de politiebus waar Wagemaker in zat met zwaar illegaal vuurwerk bekogeld. De knaller explodeerde naast haar. ,,Ik dacht meteen ben ik oke?", aldus de agente die vorig jaar haar verhaal op YouTube deed, voor de politie genoeg reden om haar nog steeds actuele relaas vandaag opnieuw onder de aandacht te brengen. ,,Op oudejaarsavond was ik met iemand van het stadsdeel op het Lambertus Zijlplein in Amsterdam nieuw-west", vertelt ze. Volgens Lotte ging het vooral om toezicht houden, de sfeer proeven en de-escalerend optreden. ,,Ik stond in mijn uniform." ,,Mensen waren nog de laatste boodschappen voor oud en nieuw aan het doen, maar er stonden op dat moment al prullenbakken in de brand. Ook werden we vanaf één hoog met zwaar vuurwerk bekogeld", beschrijft Lotte. Op dat moment komen er drie jongens richting de brandende prullenbak lopen. ,,Ze keken mij aan en gooiden zeer provocerend zwaar vuurwerk in de brandende prullenbak, waardoor die explodeert."

Rellen

De jongens rennen weg en schelden de agente uit voor van alles en nog wat. ,,Vooral dingen die je niet tegen je moeder of vader zegt, maar vooral niet tegen je moeder", beschrijft ze. ,,Ik hinkte op twee gedachtes. Je wilt doorpakken, maar dat lukt niet altijd.'' Een aanhouding zou volgens haar kunnen betekenen dat andere jongeren dat als aanleiding zien om te gaan rellen. ,,Ze kunnen denken; nu gaan we helemaal los." Na het incident wordt Wagemaker met een politiebus opgehaald en gaat ze verder de wijk in. ,,We reden voor het politiebureau langs en daar stond voor ons een bekende groep. Op dat moment zie ik een van de jongeren, uit een groep van dertig, iets van de grond afpakt. Vervolgens zie ik hem met opzet, bovenhands het voorwerp richting de politiebus gooien." ,,Gelukkig kon ik mij nog een beetje omdraaien", vervolgt Lotte. ,,Ik voelde een enorme luchtverplaatsing en hoorde een harde knal. Ik voel dat het glas versplintert." Wagemaker denkt dat de deur van de auto eruit ligt of dat er in ieder geval zware schade is. ,,ik dacht ben ik wel oke?''

25 meter glassplinters

Ze stapt uit terwijl het glas van haar kleding valt. De zitting zit vol glasscherven, het raam is gesneuveld. ,,Als je kijkt naar de plek waar het gebeurd is en je ziet 25 meter aan glassprinters over de weg verspreidt, dan realiseer je heel erg dat het zo fout had kunnen gaan. Dit had blijvend letsel kunnen opleveren."



Wanneer Lotte vervolgens in de media hoort dat oud en nieuw met weinig incidenten is verlopen heeft voelt ze zich verward. ,,Het strookte totaal niet met mijn gevoel.", zegt ze. ,,Hoezo valt het mee? Het is meer geluk dan wijsheid, het kan zo niet op deze manier."



,,Binnen het wijkteam heb ik het incident aangekaart en hebben we uiteindelijk maatregelen genomen." Volgens de agente wordt sindsdien meer ingezet op voorlichting en wordt vanuit de politie duidelijk een grens aangegeven. ,,Dergelijk geweld richting de politie, maar ook onderling geweld op straat kan niet. We gaan ermee aan de slag, pakken door, want we vinden dat het genoeg is geweest."