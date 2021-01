Agent vermomt zich als pakketbezorger en geeft oplichters koekje van eigen deeg

Man verliest één miljoen euro met bankpas­frau­de: ‘hij stuurde z'n pasje op’

4 december Een man uit het noorden van Nederland is begin september slachtoffer geworden van de grootste ‘phishingzaak’ in Europa: cybercriminelen plukten in één nacht tijd maar liefst één miljoen euro van zijn bankrekening. De man had zijn bankpas opgestuurd om in te wisselen voor een nieuwe. Het slachtoffer moet nog maar afwachten of hij het geroofde geld terugkrijgt. ‘Dit is een heel opmerkelijke zaak'.