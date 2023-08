Agenten brengen verwarde vrouw thuis, dan doen ze een bizarre ontdekking

Valentijn (2) ziet dat niets onmogelijk is: ‘Als hij anderen in een rolstoel ziet, veert hij op’

Tijdens de Europees Kampioenschappen in de parasport in Rotterdam, laten invalide atleten jonge rolstoelers op de tribunes dromen, ook de 2-jarige Valentijn. Rolstoelbasketballer Bo Kramer: ,,Zo’n jongetje inspireren, dat is mij zoveel meer waard dan goud winnen.”