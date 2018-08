Agenten gaan actievoeren in het centrum van Amsterdam

update Steekpar­tij Eindhoven waarschijn­lijk drugsgere­la­teerd, tiener zwaarge­wond

16:09 Een 17-jarige jongen is vanmiddag midden op straat in Eindhoven in zijn nek gestoken. Veel mensen waren daar getuige van. De dader ging ervandoor. De aanleiding voor de steekpartij is volgens de politie waarschijnlijk een conflict in het drugscircuit.