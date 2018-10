Agenten in spe falen voor fitheidstest: 'Ander werk zoeken om één push-up'

Twee seconden scheiden Tessa van haar gedroomde loopbaan als politieagent. Bij de verplichte fysieke toets van de politieopleiding kwam ze bij het hardlopen twee seconden te laat over de finish.



,,Ik heb de test nu verschillende keren gedaan en ben telkens een fractie te laat. Het stomme is dat ik op straat geen enkele moeite heb met rennen. Ik heb al verschillende verdachten gearresteerd na een fikse sprint. Je rent dan op adrenaline.”



Haar collega Sandra zit in hetzelfde schuitje. Met haar 50 kilo slaagt ze niet voor de roeitest. ,,Ik schuif voortdurend in het stoeltje omdat ik niet zo groot ben. Er zou rekening gehouden moeten worden met je gewicht.”

Quote Goed functione­ren­de agenten moeten ander werk zoeken omdat ze één push-up tekortko­men Leen Spoor, politievakbond NPB

Laatste onderdeel

Beide aspirant-agenten trainen zich suf om te slagen voor de toelatingstest Professioneel Fit, sinds 2016 een verplicht onderdeel van de politieopleiding. Het is het laatste onderdeel dat ze moeten halen.



Ze gaan een paar keer per week naar de sportschool. Sandra gaat daarnaast naar de fysiotherapeut. ,,Het is altijd mijn droom geweest om bij de politie te gaan. Het werk ligt me ook echt. Maar ik vrees echt dat door deze test mijn hele opleiding voor niets is geweest.”

Ontslagen

Volgens Leen Spoor van de politievakbond NPB melden maandelijks tientallen agenten in opleiding die problemen hebben met de fitheidstest zich bij de bond. Bij elkaar gaat het dus om honderden potentiële agenten per jaar. Sommigen van hen zijn inmiddels ontslagen door de Politieacademie.



,,Goed functionerende agenten moeten ander werk zoeken omdat ze één push-up tekortkomen, of een paar seconden op de 1600 meter. Wij hebben moeite met deze harde lijn”, zegt Spoor.



Volgens de vakbond moet de fitheidstest meer op maat worden gegeven. ,,Er heerst een gigantisch personeelstekort bij de nationale politie. Voor ons als NPB is het onverteerbaar dat goed functionerende en bijna afgestudeerde politiestudenten ontslag krijgen omdat ze niet snel genoeg roeien of twee keer te weinig kunnen oprukken.”

Zwaarder

De Professioneel Fit-test is zwaarder dan de jaarlijkse fysieke test die agenten moeten halen. De agenten in opleiding moeten achter elkaar opdrukken, zich optrekken aan een stang, zogeheten burpees, sit-ups en squats doen, roeien en hardlopen. De test werd in 2016 aan het lesprogramma toegevoegd om agenten fit aan de start te laten verschijnen.



Quote We vragen niet het onmogelij­ke Pieter Beljon, Politieacademie

,,Wie fysiek fit is, is dat mentaal ook, blijkt uit onderzoek”, zegt woordvoerder Pieter Beljon van de Politieacademie. ,,De test is niet bedoeld om zoveel mogelijk mensen te laten zakken. We vragen niet het onmogelijke. Maar de eis geldt wel voor iedereen. Haal je de norm niet, dan volgt een negatief bindend studieadvies.”



Beljon zegt de klachten over de fitheidstest te kennen. ,,We hebben die geluiden gehoord en er ook met de vakbonden over gesproken. Ten aanzien van de roeitest laten we binnenkort onderzoek uitvoeren door de Vrije Universiteit. We willen kijken of we de normen niet alleen op leeftijd moeten aanpassen, maar ook op gewicht. Uiteindelijk willen we zo min mogelijk studenten laten vallen, maar we moeten wel met normen werken.”