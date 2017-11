Agenten in zaak Mitch Henriquez: Wij hebben niets fout gedaan

Sanne (48) wint Fries huis ter waarde van 2 ton in loterij

18:10 'Ik win nooit iets bij loterijen, behalve soms tientjes' lacht Sanne Verhoef (48) in de tuin van haar nieuwe huis met een waarde van twee ton in het Friese Oudebildtzijl. Omdat ze het zo'n leuk initiatief vond, deed de Arnhemse mee met een loterij van de voetbalclub Ouwe Syl. Haar lotnummer was misschien al een voorbede voor het succes: dezelfde cijfercombinatie was jarenlang haar werknemersnummer bij haar oude werkgever Centraal Beheer.