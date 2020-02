Agenten schrikken van ‘heftig’ geweld bij doorgeslagen jongeren Harderwijk: ‘Bloed op de muren’

Nabestaan­den tramaan­slag Utrecht willen proces naar grotere zaal verplaat­sen

15:40 De rechtszaak tegen tramschutter Gökmen Tanis zou niet in de Utrechtse rechtbank gevoerd moeten worden, maar in een grotere rechtszaal in het land waar alle nabestaanden het proces goed kunnen volgen. Dat stellen de nabestaanden in een brief aan de rechtbank.