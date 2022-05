Agenten troffen schutter John S. niet thuis aan voordat hij toesloeg op zorgboerderij: ‘met urgentie gezocht’

De politie heeft John S. (38), de verdachte van de drie moorden in Alblasserdam en Vlissingen, geprobeerd op te pakken vóór de fatale gebeurtenissen bij de zorgboerderij, maar ze troffen hem niet aan bij zijn huis in Oud-Alblas. Er is publiekelijk geen groot alarm geslagen.

Exacte tijdstippen kan woordvoerder Alwin Don van de Politie Zeeland/West-Brabant niet noemen, maar hij geeft aan dat vanaf donderdagavond ‘met urgentie is gezocht’ naar S. ,,Onder andere bij zijn woning, maar hij is niet aangetroffen.”

De klopjacht van de politie begon toen woensdag de 60-jarige schoenmaker Johan Quist dood werd aangetroffen in zijn winkel in de Sint Jacobsstraat in Vlissingen. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. De politie kreeg een dag later John S. in het vizier als de vermoedelijke dader. Hij stond bij de politie al jaren bekend als ‘verward en overlastgevend’.

In 2017 deed hij een zelfmoordpoging en ook daarna stonden agenten meermaals bij zijn huis. Toch werd er geen groot alarm geslagen, zoals weleens gebeurt bij ontsnapte tbs’ers of andere criminelen die een gevaar zijn voor hun omgeving. Wel zegt de politie achter de schermen er alles aan gedaan te hebben om S. zo snel mogelijk van de straat te krijgen. Hij was alleen onvindbaar.

Vrijdagochtend sloeg S. opnieuw toe, ditmaal bij de zorgboerderij Tro Tardi waar hijzelf een verleden heeft. Hij schoot op vier mensen. Een 16-jarig Dordts meisje en een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam kwamen daarbij om het leven, een andere vrouw (20) en een jongen (12) raakten gewond. Na deze schietpartij lukte het agenten wel om S. op te pakken. Ze troffen hem aan in de buurt van de zorgboerderij.

Volledig scherm Onderzoek aan de Weideveld in Oud-Alblas, bij de woning van verdachte John S. © Fotopersburo Busink

Bewoners van het Weideveld in Oud-Alblas zijn er nog beduusd van dat hun straatgenoot wordt verdacht van een driedubbele moord. ,,We hebben tegenover een soort tijdbom gewoond”, zegt de overbuurman. ,,Dat pistool moet hij hier ook in zijn bovenwoning hebben gehad. Stel dat we wat woorden hadden gekregen, dan had hij ook op mij kunnen schieten.’'

Hij en zijn vrouw, die niet met hun naam in de media willen, zeggen geen overlast te hebben gehad van de man, die er volgens hen een jaar of zes woonde. ,,Hij was niet communicatief, zei ook niet of nauwelijks gedag. Ik wist niet eens hoe hij heette. We zagen weleens een Thaise vrouw en dachten dat zij zijn schoonmaker was. Tot een week of twee geleden ging hij in elk geval nog naar zijn werk. Hij reed in een bedrijfsauto”, vertelt de overbuurman. ,,Wel stond hij een tijd geleden een keer in zijn halletje met een kruisboog die hij de trap af richtte. Ik heb de politie niet gebeld, maar kennelijk had nog iemand het gezien, want agenten zijn langs geweest en hebben de kruisboog in beslag genomen.’’ De politie heeft nog geen reactie kunnen geven of er inderdaad een kruisboog in beslag is genomen.

De woning van de verdachte werd vrijdag urenlang doorzocht door mensen van de forensische opsporing in witte pakken en is inmiddels verzegeld. Ook stellen rechercheurs een tijdlijn op waarin precies wordt vastgelegd wat en wanneer gebeurde. De dochter van de onderbuurvrouw noemt verdachte John S. (38) ‘een vreemde man’. ,,Hij leefde stil en teruggetrokken. Mijn moeder heeft nooit last van hem gehad. Ze zei zelfs dat hij er wat haar betreft nog jaren mocht wonen.’’

