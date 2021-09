Agenten wisselden foto's uit van lijken: ‘Haha, mooie hè. Precies het kopje draf’

Collega’s waren een ‘stinktrut’ of ‘klapkut’. Een groep agenten uit het Limburgse Horst ging zelfs zo ver in hun onderlinge whatsappjes dat ze foto’s deelden van lijken. ‘Hahahaha mooie he. Precies het kopje draf’, luidde het commentaar.

De talloze ontluisterende berichten staan in nu vrijgegeven documenten van een commissie die adviezen uitbrengt over disciplinaire straffen van politieambtenaren.

Te lezen valt hoe respectloos de agenten sinds 2015 spraken over collega’s, over andere hulpverleners en over hun ervaringen bij incidenten waar ze op af werden gestuurd. Zo wordt een vrouwelijke collega afgeschilderd als een ‘lieleke schele zeug mit afgevlakte putjeskont mit puisten erop’. Een ander is een ‘domme vieze achterbakse lelijke kut’.

Een studente die een kritische afstudeerscriptie schreef kreeg de suggestie toegeworpen: ,,Misschien kunnen we voor die tijd de gaskraan opendraaien. Dan hebben we echt iets om over te praten. Als ze met der dikke Limburgse prelkop 88 meter de lucht in gaat.”

Ook een teamchef krijgt er van langs als een collega-wijkagent wordt afgewezen voor een functie. ‘Wat een verschrikkelijke bokkenlul zeg. Ik offer er met plezier mijn Volvo aan op, GF!! Zeg het maar hoor, als hij naar het gemeentehuis loopt, rij ik em zo plat. Hoppa. Splash plat. Fuck de lak. Ik poets de velden met zn schedel. WARTIME’. Om er later aan toe te voegen. ‘We steken zn nieuwe hut in Nijmegen in de fik. Knippen zn remleidingen door. Breken de hockeysticks van zn dochters door. En stoppen die irritante zelfvoldane rotkop een kwartier in het tosti ijzer’.

Schokkende foto’s

Het bleef niet bij grof taalgebruik. Er werden schokkende foto’s gedeeld van incidenten of mensen waar ze op af werden gestuurd. ‘Whahahaha je boft weer’, reageert een van de agenten als er een foto van een vrouw in haar eigen uitwerpselen en bloed was gevonden. Een gewonde Poolse arrestant werd gefotografeerd met achter zich een breed lachende agent met opgestoken dus. ‘Vieze smerige foto’s, daar zitten we op te wachten’, klonk het dan. Vervolgens plaatste een agent een foto van iemand in geestelijke nood die op het spoor was gaan liggen: ‘Hahahaha mooie he. Precies het kopje draf’

De schokkende berichten circuleerden sinds 2015 in meerdere app-groepen van de agenten. Eén werd Miauw Kattenkoppen genoemd, opgericht door vier vrouwen. In november 2017 werd de WhatsAppgroep Game of Thrones opgericht, ‘voor de inner circle wijkagenten cluster Horst’, maar ook ‘voor vieze plaatjes en filmpjes’.

De zaak kwam In april 2019 aan het licht. Een jaar later werden vijf medewerkers van de politie in Limburg ontslagen. Tegen vier anderen zijn disciplinaire maatregelen genomen zoals degradatie, vermindering van verlofuren of overplaatsing. Tegen nog eens twee medewerkers is een disciplinair traject gestart.

Zeven van hen gingen in bezwaar tegen hun straf, waarna de politie de zaak voorlegde aan de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening politieambtenaren (AGFA Politie). Het orgaan doet alleen geen uitspraken over de kwestie omdat de politie de agenten al een straf had opgelegd.

