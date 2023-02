Agressie tegen NS-personeel neemt toe, topman wil meer ruimte voor aanpak

Koolmees wil dat NS-veiligheidsmedewerkers de identiteit kunnen controleren van geweldplegers en personen die voor overlast in het openbaar vervoer zorgen. Er is sprake van diefstal, mondelinge en fysieke agressie en ook toegenomen wapenbezit. NS-personeel kan en mag daar niet op handhaven. Dat is werk van de politie. Koolmees roept de overheid op om NS-veiligheidsmedewerkers snel toegang te geven tot het rijbewijsregister, zodat zij de identiteit kunnen vaststellen van iemand die geen papieren bij zich heeft. Nu moet de politie nog worden gebeld om dat te doen.

Ook denkt Koolmees het werk van de politie te kunnen verlichten als NS-veiligheidsmedewerkers de identiteit mogen achterhalen van mensen die zonder paspoort in Nederland verblijven en problemen veroorzaken in stations en treinen. ,,Hoe eerder je weet wie je voor je hebt, hoe minder snel een situatie uit de hand kan lopen”, meent hij.

De in december aangetreden topman ,,is zich rot geschrokken” van verhalen die hij hoorde van onder anderen machinisten, schoonmakers en conducteurs. ,,Mijn collega’s zetten zich in voor een prettige reis voor de ruim 1 miljoen reizigers die dagelijks met de trein gaan. Dat de verharding in de maatschappij steeds vaker leidt tot agressie naar mijn collega’s, maar ook naar politie en andere hulpverleners, vind ik verwerpelijk.” Volgens NS-cijfers liepen afgelopen jaar 220 medewerkers letsel op door agressie. In de meeste gevallen (198) ging het om een medewerker veiligheid en service die een verwonding opliepen bij de aanhouding van iemand.