Agressieve man klimt achter stuur van ambulance en bedreigt hulpverleners

Dashcamverbod? Dat gaat in Nederland niet gebeuren

15:24 Automobilisten mogen in Duitsland geen camera op het dashboard zetten. Een rechter heeft een vrouw een boete van 150 euro gegeven, omdat ze de privacy van anderen schond. In Nederland is een dashcam nog altijd legaal en automobilisten hoeven ook in de toekomst in principe niet te vrezen voor een boete.