AH stopt met winkelmuntjes: ‘Ook al is het 50 cent, het is óns muntje en dat willen we terug’

Wordt het een irritatie minder, of komt er een irritatie bij? ,,Ik was onlangs bij een supermarkt in Noorwegen, een land dat zijn burgers vertrouwt, daar kenden ze ons systeem niet”, vertelt Patrick Wessels, een psycholoog gespecialiseerd in consumentengedrag. ,,Wat denk je? Stonden de winkelwagentjes over het hele parkeerterrein verspreid!”