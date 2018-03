AIVD: ‘Confrontaties tussen links- en rechts-extremisten steeds grimmiger’

Nederlandse extremisten zoeken elkaar steeds vaker op straat op en die confrontaties ‘worden grimmiger’. ,,Of het nu gaat over het immigratiebeleid, de islam of Zwarte Piet .” Dat concludeert geheime dienst AIVD in haar jaarverslag over 2017.

,,De confrontaties vinden veelal plaats in woorden via sociale media, maar steeds vaker zoeken extremisten elkaar ook op straat op. Een demonstratie van (extreem) rechts tegen asielzoekers kan steevast rekenen op een, veelal niet aangevraagde, tegendemonstratie van links waarbij ook links-extremisten komen opdagen”, zo schrijft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in het jaarverslag.

De dienst noemt geen namen van extreem-linkse of – rechtse groeperingen in haar rapport. Maar bekend is dat onder meer de AFA (Anti-Facistische Actie) vaak opduikt op plekken waar (extreem)rechtse demonstraties staan gepland. Zo roept AFA momenteel onder meer op om dit weekend twee demonstraties in Amsterdam, van Pegida en Recht in Verzet, te blokkeren. ,, De ontwikkeling van links-extremisme wordt grotendeels bepaald door de ontwikkelingen van extreemrechts”, schrijft de AIVD.

'Omvolking'

De geheime dienst concludeert ook dat extreem-rechts steeds vaker de overheid als ‘boosdoener’ziet, omdat die overheid ‘de opkomst van de islam in Nederland mogelijk zou maken’. ,,Nog een nieuwe ontwikkeling is dat dit jaar groepen zijn opgestaan die vanuit ideologische standpunten streven naar het ‘zuiver houden’ van het blanke ras. Zij geven de ‘politieke elite’ de schuld van ‘omvolking’. Daarmee bedoelen ze dat politici beleid invoeren dat op de lange termijn kan leiden tot het uitsterven van het blanke ras”, analyseert de AIVD.

Vorige week concludeerde de hoogste Britse anti-terreurchef nog dat dergelijke sentimenten ertoe leiden dat de terreurdreiging vanuit extreem-rechts in Groot-Brittannië sterk is gestegen. De Nederlandse inlichtingendienst ziet dat gevaar hier vooralsnog niet. ,, Een beperkte groep in de rechts-extremistische scene is weliswaar bereid geweld te gebruiken, maar dit komt niet of nauwelijks tot uiting.”

Jihad

De dienst concludeert in haar jaarverslag dat de grootste terreurdreiging nog steeds vanuit jihadistische hoek komt. Ondanks de ineenstorting van het kalifaat vormt IS nog een reeël gevaar. ,,Het is de verwachting dat ISIS ondergronds zal overleven en zal blijven proberen aanslagen te organiseren, ook in het Westen. Naast de aanhoudende motivatie binnen de jihadistische ideologie om aanslagen te plegen tegen ‘ongelovigen’, wil ISIS in zijn propaganda laten zien dat de groepering ‘wraak’ kan nemen op de internationale coalitie, waar Nederland deel van uitmaakt.”

175 kinderen

Een ‘serieuze dreiging’ gaat uit van Nederlandse jihadisten die terugkeren vanuit het strijdgebied in Syrië en Irak. Nu het kalifaat is gevallen, keren die Nederlanders geleidelijk terug. Volgens de dienst waren er eind 2017 nog zo’n 185 Nederlandse jihadisten in het gebied. Het aantal terugkeerders ligt iets boven de 50. Opvallend is dat de AIVD meldt dat er ‘minstens 175 minderjarigen met een Nederlandse link in het strijdgebied zijn’, 2 van de 3 van die kinderen zijn daar geboren en zijn vaak jonger dan 4 jaar. Tot nu toe meldde de inlichtingendiensten doorgaans dat er zo’n 80 kinderen van Nederlandse jihadisten waren. Nederlandse familieleden maken zich grote zorgen over die jonge kinderen.

Russen en Chinezen