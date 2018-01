AIVD verijdelde afgelopen zes jaar vier aanslagen in Nederland

De vier aanslagen zijn volgens Bertholee de concrete, zware gevallen. Daaronder valt volgens de AIVD-chef ook de arrestatie van Rotterdammer Jaouad A. Bij hem thuis werden een kalashnikov en 288 stuks illegaal knalvuurwerk (Cobra's) aangetroffen. Daarnaast trof de politie ook pantserdoorborende munitie en een 'jihad-vlag' aan.



Het explosieve materiaal was sterk genoeg om een auto te laten ontploffen. A. had volgens de AIVD jihadistische ideeën. Hij zou geradicaliseerd zijn en sprak over een aanslag. Op een harde schijf werden 289 IS-video's gevonden, waaronder beelden van onthoofdingen.



Aanzienlijk aantal slachtoffers

A. werd eind vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel. De rechtbank achtte bewezen dat A. een terroristisch misdrijf aan het voorbereiden was. ,,Hij was van plan een aanslag te plegen. Daarbij zou een aanzienlijk aantal slachtoffers te betreuren zijn geweest", stelde de rechtbank.



In een afgeluisterd gesprek, praatte A. over de mogelijkheid van een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam. ,,Het is 500 meter lopen van mijn huis. Ik zie er altijd Turken naar binnengaan. Je kunt er gaan schieten of iets naar binnen gooien. Kan ik gewoon doen. Maar die mensen daarbinnen zijn wel gewoon moslims", zei hij.



Over de andere ,,zware gevallen'' liet het AIVD-hoofd geen details los. Hij wees erop dat zijn dienst de afgelopen jaren honderden dreigingen heeft onderzocht. ,,Het risico op een aanslag is daadwerkelijk aanwezig'', zei hij. Dat er nog geen aanslagen zijn geweest is volgens Bertholee te danken aan inzet van politie en justitie, maar ook ,,puur geluk''.

Internet zwakke plek